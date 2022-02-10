Çiğ beslenme: Hem kilo vermeniz hem de ödem atmanız mümkün!

Kilo vermek ve ödem atmak adına birçok diyet uygulanıyor. Fakat bu diyetlerin çoğu sağlıksız ve istenilen doğru sonuca ulaşamıyor. Çiğ beslenme diyeti ile hem sindirim organları dinlendiriliyor hem de kilo verilip, ödem atılıyor. Bu beslenme yöntemi ile vücut toksinlerden arınıyor. Çiğ beslenirken dikkat edilmesi gereken bu süreci uzun tutmamak.

İDEAL KİLOYA ULAŞMAK İÇİN GÜNLÜK HAREKETİ ARTTIRMAK GEREKİYOR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan çiğ beslenme ilgili verdiği bilgilerde özellikle kısa süreli uygulanabilecek olan bu beslenme şekli ile vücudun toksinlerden arınabileceğini belirtti. İdeal kiloya ulaşmadaki en etkili yöntemler sağlıklı ve dengeli beslenip, günlük hareketliliği artırmaktır. Bazen denenen farklı diyetler vücudu şaşırtarak kilo verme sürecini de hızlandırıyor. Mutlaka bir uzman hekim gözetiminde yapılması gereken diyet listelerinde çiğ beslenme diyeti de ilgi topluyor.

MUTLAKA BESLENME UZMANINA DANIŞIN

Sağlıklı beslenmede günlük olarak alınması gereken protein, karbonhidrat, yağ ve vitamin bakımından zengin besinlere dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, "Çiğ beslenme diyet programlarından önce mutlaka beslenme uzmanınıza, bu beslenme şeklinin size uygun olup olmadığını danışmanız gerekli. Eğer uygun görüldüyse diyeti uygulamaya koyarak kısa sürede vücudunuzu toksinlerden arındırabilir, kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Ancak çiğ beslenme şekli kısa süreli uygulanmalı. Uzun vadede vücudun ihtiyacı olan proteini, vitaminleri ve mineralleri çiğ beslenme düzeni ile alamayabilirsiniz. Bu yüzden bu tür diyetler kısa vadede daha etkili ve iyi sonuçlar doğurur’’ dedi.

ÇİĞ BESLENME KARACİĞERİ DİNLENDİRİYOR

Dünya üzerinde öze dönüş olarak kabul edilen çiğ beslenme, lifli beslenmeyi artırarak bağırsak dostu yaşam imkanı sağlıyor. Özellikle vücudumuz için oldukça önemli olan karaciğeri bir nevi dinlendirerek, temizlenmesine yardımcı olan bu beslenme şekliyle daha sağlıklı bir yaşam mümkün. Çiğ beslenme deyince akıllara ilk gelen yiyeceklerin hiç pişirilmeden tüketilmesi olsa da soft pişirme yöntemi ile yiyecekleri 40-45 derecede ısıl işlemden geçirerek de tüketilebilir. Bu sayede soft olarak pişirilmiş olan yiyecekler mide ve bağırsakları da rahatsız etmeyecektir.

ÇİĞ BESLENİRKEN PROTEİN İÇEREN KURUYEMİŞLER DE YEMEK GEREKİYOR

Kısa süreli uygulamalarda oldukça etkili olan çiğ beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise vücudu, ihtiyacı olan vitamin ve minerallerden uzun süreli ayrı bırakmamak. Zamana yayılmış, ani başlangıç veya bir anda sonlanmayan diyetlerle daha sağlıklı olunabilir. Yaşam boyu yapılan diyetler sağlıksız bir yaşama sebep olurken, özellikle çiğ beslenme programının içerisine mutlaka protein içeren badem, fındık, ceviz gibi ürünlerin de eklenmesi gerekiyor.



