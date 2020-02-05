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  4. Van'da çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

Van'da çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.

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ÇIĞ SONUCU VEFAT EDENLERİN CENAZELERİ OTOPSİDEN SONRA TESLİM EDİLECEK

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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