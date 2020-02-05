Van'da çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.

ÇIĞ SONUCU VEFAT EDENLERİN CENAZELERİ OTOPSİDEN SONRA TESLİM EDİLECEK

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

