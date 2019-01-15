HABER

Çığ düşen Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:11 | Son Güncelleme

Çığ düşen Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Tunceli'de kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Tunceli'nin Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan kara yolunda 2 ayrı noktaya çığ düştü.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile kara yolunun 42. ve 37. kilometresine düşen çığları 2 saatlik bir çalışmayla temizleyerek, yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekiplerin yolu açmasıyla, çığ nedeniyle bölgede bekleyen 4 yolcu otobüsü ve 50 aracın geçişi sağlandı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Koçarlı'da kar mesaisiKoçarlı'da kar mesaisi
Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çığ Erzincan kar yağışı Pülümür Tunceli ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İşte güvenli bölgenin detayları

Dünyanın gözü burada! İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.