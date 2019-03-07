HABER

Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye, ekiplerin bir günlük çalışması sonucu ulaşıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 metre yükseliğindeki kar, 24 saat süren çalışma sonucu temizlendi.

Açıklamada, ekiplerce yürütülen yoğun çalışma sonucu köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!
Eminönü'nde otomobil denize uçtuEminönü'nde otomobil denize uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis çığ karla mücadele ekipleri Mutki Yuvalıdam köyü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.