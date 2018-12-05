HABER

Çiğ etlerden çıkan tehlike! Salmonella hızla yayılıyor, yüzlerce kişi hastalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 01:19 | Son Güncelleme

ABD'de çiğ etlerde çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 26 eyalette 246 vakaya rastlandı.

Çiğ etlerden çıkan tehlike! Salmonella hızla yayılıyor, yüzlerce kişi hastalandı!

ABD Gıda Güvenliği ve Denetleme Dairesi, ülkedeki Salmonella bakterisi salgını nedeniyle 26 eyalette 246 kişinin rahatsızlandığını açıkladı.

Yaklaşık 2 bin tondan fazla çiğ etin bakteriden etkilendiği ancak ne kadarının satıldığı ve ne kadarının hala marketlerde satışta olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Bakteriden etkilenen ürünlerin, 26 Temmuz-7 Eylül arasında Arizona'daki JBS Tolleson adlı tesiste üretilip, paketlendiği bildirildi.

Marketlere üretim bilgileri uyan etlerin imha edilmesi, halka da söz konusu etlerin satın alındığının fark edilmesi durumunda tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

ABD'de ekim başında bakteri nedeniyle yaklaşık 3 bin ton çiğ et dağıtımdan çekilmişti. O dönem açıklanan verilerde, 16 eyalette 60 kişinin bakteri nedeniyle hastalandığı belirtilmişti.

Bağırsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düşürerek ishal, ateş ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.


Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Rusya Soruşturmasında Flynn AçıklamasıRusya Soruşturmasında Flynn Açıklaması
Hükümetin geri adım atması Sarı Yelekliler'i tatmin etmediHükümetin geri adım atması Sarı Yelekliler'i tatmin etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çiğ et Salmonella

En Çok Okunan Haberler

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Anne ve babanın en zor anı! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

Anne ve babanın en zor anı! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3'lük deprem!

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3'lük deprem!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

CIA'in Kaşıkçı raporu sonrası ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve tehlikeli

CIA'in raporu ABD'yi karıştırdı

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, yurt dışındaki Suriyeliler harekete geçti

ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

ABD'den Rusya'ya 60 gün süre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.