Çiğ köfte 'acılı' diye çalışan darp edilmişti! Bir saldırı daha

Kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti. Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı.

BİR SALDIRI DAHA

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.