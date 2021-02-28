HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp yumrukladı, hesabı ödeyip gitti

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp yumrukladı, hesabı ödeyip gitti

28.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp yumrukladı, hesabı ödeyip gitti

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti. Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADI

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

2e9f8e53ae540263ba764d62ca50262c

SALDIRI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

'ŞİKAYETTE BULUNDUK'

İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Bu nasıl baba? Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!Bu nasıl baba? Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Zonguldak'ta kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Bu nasıl baba? Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısında şoke eden iddia: 12 yılda 7 milyon lira vurgun

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

Çöl tozu tehdidi! Bu detayı görmezden gelmeyin

Bursa'da termal havuz soğuk havayı unutturuyor

Su boşa gitmesin diye yapıldı! Duyan soluğu burada alıyor

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

15 günde 3 acı haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.