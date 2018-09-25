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"Çiğ köfte" bahanesiyle 46 evden hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

"Çiğ köfte" bahanesiyle 46 evden hırsızlık yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, çeyiz bakma bahanesiyle girdiği yeni evlilerin ikametinde ev sahiplerinden çiğ köfte talep ederek 46 evde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 46 adreste meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin yanında bir çocuk ile genellikle yeni evli kadınların evine gittiği, "çeyize bakmayı çok sevdiğini" söyleyerek ev sahipleriyle irtibat kurup samimi bir sohbet ortamı oluşturduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin daha sonra "hamile olduğunu, canının çiğ köfte çektiğini" söyleyip ev sahibini malzeme hazırlamak için mutfağa yönlendirdiğini tespit etti.

O esnada evdeki eşyaları çalan şüphelinin, çiğ köfte için gereken yeşillikleri almak üzere yanındaki çocuğu bakkala gönderdiği, çocuğun eve dönmemesi üzerine "gidip bakayım" diyerek evden kaçtığı da belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli F.Y, Yavuzeli ilçesinde bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Çiğköfte Gaziantep hırsılık hırsız kadın Yankesicilik

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