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Çiğ köfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:41 | Son Güncelleme

Çiğ köfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman çiğ köfte ele geçirildi fişek Jandarma mermi OTOBÜS Paket

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