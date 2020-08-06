Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, E.K, Levent Mahallesi'ndeki iş yerinden sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibi ile tartıştı.

Daha sonra motosikletli kurye, E.K'nin adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Burada da kurye ile tartışan E.K, tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. ikamete çıkıp terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA

