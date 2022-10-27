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  4. Çiğ köfte siparişinin yanında istedi! Kurye şaşkına döndü: "Utancımdan kendime alamadım yıllardır, sapıttınız"

Çiğ köfte siparişinin yanında istedi! Kurye şaşkına döndü: "Utancımdan kendime alamadım yıllardır, sapıttınız"

27.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yemek siparişi veren bir kişi, siparişinin not kısmına öyle bir isteğini yazdı ki siparişi alan kurye de şaşkına döndü. Çiğ köfte siparişinin yanı sıra kuryeden gelirken 1 kutu prezervatif isteyen kişi, notuna parasını kurye gelince vereceğini de kaydetti. Kurye ise bu istek karşısındaki şaşkınlığını bir video çekerek paylaştı. "Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan" diyen kurye, "Şimdi ben sana bunu nasıl alayım? Ne diyeyim marketçiye?" diye konuştu.

Çiğ köfte siparişinin yanında istedi! Kurye şaşkına döndü: "Utancımdan kendime alamadım yıllardır, sapıttınız"

Yemek siparişiyle birlikte gelen beklenmedik istek herkesi şaşırttı. Bu istek karşısında şaşkına dönen kurye de "Biraz mantıklı şeyler isteyin. Koronadan dolayı sapıttınız" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

"ABİLER 1 KUTU ALIR MISINIZ, BEN GELİNCE VEREYİM"

Ankara'da yaşandığı belirtilen olayda bir kişi yemek siparişi verdi. Müşteri, çiğ köfte dürüm siparişinin not kısmında ise kuryeden 1 kutu prezervatif istediğini, parasını gelince vereceğini ifade etti.

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KURYE ŞAŞKINA DÖNDÜ! "KORONADAN DOLAYI SAPITTINIZ"

Siparişi alan kurye ise bu not karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi ve video çekerek paylaştı. Videoda notu gösteren kurye "Arkadaş şu müşterinin istediği nota bakar mısın ya? Rica ettiği şeye bakar mısın? Adam benden 1 kutu istemiş bir de" diye konuştu.

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"YILLARDIR KENDİME ALAMADIM UTANCIMDAN"

Görevli kurye şöyle devam etti:

"Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan. Şimdi ben sana bunu nasıl alayım da getireyim? Ne diyeyim marketçiye? Etmeyin kulunuz köpeğiniz olayım, biraz mantıklı şeyler isteyin. Koronadan dolayı sapıttınız."

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Kuryenin şaşkınlığını ve tepkisini paylaştığı bu video sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye prezervatif yemek siparişi

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