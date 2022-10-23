HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiğ köftecide dehşet... Önce tehdit, sonra darp ve silahlı saldırı! 'Haraç vermezsen yaşayamazsın'

Çiğ köftecide dehşet... Önce tehdit, sonra darp ve silahlı saldırı! 'Haraç vermezsen yaşayamazsın'

23.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda, çiğ köfte dükkanına gelen 10 kişilik grup, baba ve oğluna dehşeti yaşattı. İddiaya göre, önce dükkana gelen bir kişi "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti. Daha sonra da silah ve sopalarla dükkana gelen 10 kişi baba ve oğlunu darbettikten sonra silahla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden dönen çiğ köftecinin sahibi "Hâlâ bize haber gönderiyorlar. 'Şikayetçi olmayın' diyorlar" dedi.

Çiğ köftecide dehşet... Önce tehdit, sonra darp ve silahlı saldırı! 'Haraç vermezsen yaşayamazsın'

Dehşete düşüren olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir çiğ köfte dükkanında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen bir kişi, önce çiğ köfte istedi. Ardından da iddialara göre "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti.

bc6a3e47e7d177a629f55315d857fae9

Bir süre sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kişi dükkana geldi. Dükkanın önünde baba ve oğluna saldıran kişiler sopalarla darbetti. Saldırganlar bir süre sonra dükkan camına silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

7f4b232143c189e10c579d41689440d7

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahlı ve sopalı saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ellerinde sopalarla gelen 10 kişilik grup, sopalarla baba ve oğluna saldırdı. Bir süre sonra gruptakilerden biri silahla dükkana ateş açıyor.

6ef633df0192936996fa8e399a6646d8

"BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. "Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi. Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar. Babama saldırdılar. Bana saldırdılar. Ben kendimi mutfağa kilitledim. Arkadan bana bıçak salladı. Montumu sıyırdı. Ben de kendimi içeri attım. İçlerinden biri silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Camı kırdılar. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. 10 dakikada bu kadar kişi toplanamaz. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Burada daha çok cinayetler, yaralamalar olmadan Tarlabaşı Bulvarına bir el atsınlar. Burada her mahallenin her sokağın çetesi var. Grupları var. İşin enteresan tarafı bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek şikayetçi oldum. Bana, babama ve dükkanımıza saldıranların acilen yakalanmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Hala bize haber gönderiyorlar. 'Şikayetçi olmayın' diyorlar" dedi.

05cdd3ad06a7deb5d4e744e622c9c47c

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sakın ola ki..." diyerek seslendi: Seçim geldiği zaman..."Sakın ola ki..." diyerek seslendi: Seçim geldiği zaman...
Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...
Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyorÜlkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu çiğ köfte

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

İlginizi Çekebilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.