Çiğ köftecide dehşet... Önce tehdit, sonra darp ve silahlı saldırı! 'Haraç vermezsen yaşayamazsın'

Dehşete düşüren olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir çiğ köfte dükkanında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen bir kişi, önce çiğ köfte istedi. Ardından da iddialara göre "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti.

Bir süre sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kişi dükkana geldi. Dükkanın önünde baba ve oğluna saldıran kişiler sopalarla darbetti. Saldırganlar bir süre sonra dükkan camına silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahlı ve sopalı saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ellerinde sopalarla gelen 10 kişilik grup, sopalarla baba ve oğluna saldırdı. Bir süre sonra gruptakilerden biri silahla dükkana ateş açıyor.

"BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. "Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi. Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar. Babama saldırdılar. Bana saldırdılar. Ben kendimi mutfağa kilitledim. Arkadan bana bıçak salladı. Montumu sıyırdı. Ben de kendimi içeri attım. İçlerinden biri silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Camı kırdılar. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. 10 dakikada bu kadar kişi toplanamaz. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Burada daha çok cinayetler, yaralamalar olmadan Tarlabaşı Bulvarına bir el atsınlar. Burada her mahallenin her sokağın çetesi var. Grupları var. İşin enteresan tarafı bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek şikayetçi oldum. Bana, babama ve dükkanımıza saldıranların acilen yakalanmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Hala bize haber gönderiyorlar. 'Şikayetçi olmayın' diyorlar" dedi.

