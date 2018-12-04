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Çiğ köftecideki cinayete 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

KONYA'nın Sarayönü ilçesindeki çiğ köftecide, aralarında husumet olan Yusuf Ateş'i (31) tabancayla vurup, bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tayyar Akdağ (26), 'kasten adam öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çiğ köftecideki cinayete 15 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Sarayönü ilçesindeki çiğ köftecide, aralarında husumet olan Yusuf Ateş'i (31) tabancayla vurup, bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tayyar Akdağ (26), 'kasten adam öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 30 Nisan 2017'de, Ladik Mahallesi'nde bulunan çiğ köftecide meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yusuf Ateş çiğ köfteciye girdikten sonra, iddiaya göre, arkasından aralarında husumet olan Tayyar Akdağ içeri girdi. Akdağ, yanındaki ruhsatsız tabancayla Ateş'e 5 el ateş etti. Akdağ, daha sonra Ateş'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yusuf Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası suç aleti tabancayı yere atıp, kaçan Tayyar Akdağ ise kısa sürede babası tarafından Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Akdağ'ın, jandarmadaki ifadesinde, Ateş'i öldürdüğü için pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tayyar Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ
Tutuklu sanık Tayyar Akdağ hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşması görülürken, Tayyar Akdağ'ın savunması alındı. Akdağ, son savunmasında, "Yusuf beni tahrik ettiği için bu olay meydana geldi. Beni tahrik etmeseydi ona bir şey yapmayacaktım" dedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Akdağ'a 'kasten adam öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra suçun tahrik altından işlendiği belirtilip, sanığın mahkemedeki 'iyi hali' göz önünde bulundurularak, 15 yıla indirildi.

FOTOĞRAFLI

Çiğ köftecideki cinayete 15 yıl hapis

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