Çığ Kurbanlarının Sayısı 41’e Yükseldi

Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Dün kötü hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 1 kişinin, süren aramalarda öğleden sonra da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle çığ faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi.
Arama kurtarma çalışmaları sabahtan bu yana devam ederken, güvenlik nedeniyle olay yerine gidişlere izin verilmiyor. Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bölgede çığ altında olduğu belirtilen 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada AFAD, bölgede olası çığ düşmelerine karşı önlem olarak yapay patlatma yaptı. Çığ riski asgari düzeye indirilmeye çalışıldı. Çevre illerden de bölgeye 85 AFAD aramam kurtarma uzmanı gönderildi. AFAD’dan yapılan açıklamada, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi; "Alanda, çevre illerden 85 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ve Ankara'dan askeri uçakla gelen 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor. Haberleşmenin aksamaması için alanda iki mobil baz istasyonu kuruldu. 2 mobil baz istasyonu daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı. Alanda, AFAD Van haricinde çevredeki 7 ilden AFAD ekipleri görev yapıyor." Telefonların çekmediği bölgeye, haberleşmenin aksamaması için alana 2 mobil baz istasyonu kuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, "77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek" dedi.
Bu arada Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir ortaya attığı bir iddia tartışmalara neden oldu Aydemir katıldığı bir televizyon programında AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın bir toplantıya katılmak üzere iş makinaları ile yolu açmaya çalıştığı için çığın olmuş olabileceğini iddia etti.
İddialara sosyal medya hesabından yanıt Orhan, Aydemir’e tepki gösterdi. İddiaların doğru olmadığını söyleyen Orhan, “Bülent Aydemir gazeteciyse böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Tabi Bülent Bey bunu duymamışsa kendisi bu senaryoyu üretmişse utanılası haline yalancılığı da eklememiz gerekecektir. Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşerilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler vicdansızlıktır. Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van’dan ve Türkiye’den özür dilemelidir” dedi.
Aydemir daha sonra teyitsiz bilgi verdiği için Gülşen Orhan'dan ve halktan özür diledi.
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