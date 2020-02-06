Çığ Kurbanlarının Sayısı 41’e Yükseldi

Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Dün kötü hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 1 kişinin, süren aramalarda öğleden sonra da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle çığ faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları sabahtan bu yana devam ederken, güvenlik nedeniyle olay yerine gidişlere izin verilmiyor. Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bölgede çığ altında olduğu belirtilen 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada AFAD, bölgede olası çığ düşmelerine karşı önlem olarak yapay patlatma yaptı. Çığ riski asgari düzeye indirilmeye çalışıldı. Çevre illerden de bölgeye 85 AFAD aramam kurtarma uzmanı gönderildi. AFAD’dan yapılan açıklamada, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi; "Alanda, çevre illerden 85 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ve Ankara'dan askeri uçakla gelen 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor. Haberleşmenin aksamaması için alanda iki mobil baz istasyonu kuruldu. 2 mobil baz istasyonu daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı. Alanda, AFAD Van haricinde çevredeki 7 ilden AFAD ekipleri görev yapıyor." Telefonların çekmediği bölgeye, haberleşmenin aksamaması için alana 2 mobil baz istasyonu kuruldu.