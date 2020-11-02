Çiğ mi pişmiş mi tüketilmeli? Sakın bu hatayı bir daha yapmayın!

Sağlıklı bir yaşam için gıdaları belirli bir oranda tüketmeliyiz. Hatta bazı kişiler için yasaklılar listesi bile bulunur. Kalori kontrolü, yasaklı yiyecekler derken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da besinlerin tüketim şekli. Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, çiğ ve pişmiş tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

DOMATES

Domateste bulunan antioksidan özellik gösteren likopen pişirildiğinde vücut tarafından kullanılma oranı artıyor. Bu nedenle domateslerinizi mutlaka pişirerek tüketin.

SARIMSAK

Sarımsak içeriğindeki 'allicin' maddesi sayesinde antimikrobiyal, antioksidan ve kalp sağlığını koruyucu etki gösterir. Allicin etkisi ezilince daha çok ortaya çıkar, yüksek ısıyla ise kaybolur. Bu nedenle sarımsaktan en iyi çiğ ve ezilmiş şekilde yararlanılır. Pişirme işlemi gerekliyse de ezildikten sonra 10 dakika bekletilip pişirilmelidir.

SOĞAN

Soğan çiğ halde tüketilmesi gereken bir besindir. Çünkü çiğ hali antioksidan ve antikanserojen özellik gösteren sülfürlü bileşiklerden daha zengindir.

BROKOLİ

Brokoli çiğ, düşük ısıda kısa süreli pişirilerek veya buharda haşlanarak tüketilmelidir. Yüksek ısı antikanserojen etki gösteren sülforafan maddesinin azalmasına neden olur. Bu durum karnabahar, lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi brassicaceae familyasındaki tüm gıdalar için geçerlidir.