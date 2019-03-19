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Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Bölgede 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan mevkisinde dört noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol ulaşıma kapandı. Araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderilirken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri de yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen 5 iş makinesiyle metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek gece saatlerinde yolu yeniden ulaşıma açtı.

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Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıÇığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıÇığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıÇığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı

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