Çığ şehitleri Zigana Dağı’nda anıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 10 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı olayın yaşandığı yerde törenle anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona diğer şehirlerden de dağcılar katıldı.

Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtı önünde çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu ve dua ettirdi.

“İnşallah bu coğrafyamızda böyle elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmayız”

Etkinliğe katılan Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay yaptığı konuşmada, 10 yıldır bu acıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “10 sene önce bu dağlara sevdalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz elim bir çığ faciası neticesinde hayatlarını noktaladılar. On yıldır hep birlikte bu acıyı yaşıyoruz. Bu vesileyle çığ faciasında rahmetli olan bu dağlara gönül vermiş kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine tekrardan başsağlığı diliyorum. İnşallah bu coğrafyamızda böyle elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmayız” dedi.