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Çiğ taneleriyle parlayan çiçekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kütahya'da termal turizm bölgesindeki rengarenk kır çiçekleri, çiğ damlalarıyla buluştukları sabah saatlerinde muhteşem görüntüleriyle büyülüyor - Fotoğraf tutkunları bu güzelliği ölümsüzleştirmek için erken saatlerde bölgenin yolunu tutuyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki termal turizm bölgesinde rengarenk açan çiçekler, inci tanelerini andıran çiğ damlalarıyla bütünleştikleri sabah saatlerinde ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kütahya'ya 44, Eskişehir'e 128, Bursa'ya 173 kilometre uzaklıktaki Göbel Termal Turizm Merkezi, kaplıcalarda yaz kış şifa arayanlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra yılın belli dönemlerinde rengarenk açan çiçekleriyle de dikkati çekiyor.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde açan birbirinden renkli çiçekler, sabahları üzerlerinde inciyi andıran çiğ tanelerine güneş ışınlarının yansımasıyla muhteşem görüntü oluşturuyor.

Fotoğraf karelerine yansıyan mızrak devedikeni, kuşburnu, melek otu, kanola, karaballı baba, korunga, mine, sığır dili, tatlı baba, teke sakalı, mor çiçek, çin lalesi, mevzek otu, kuzu gevreği, peygamber çiçeği, gelincik, tarla sarmaşığı, ketengiller ve kılıç otu gibi binbir kır çiçeğinin çiğ taneleriyle yansıttığı manzara hayranlık uyandırıyor.

Birçok fotoğraf tutkunu, çiçeklerin çiğ taneleriyle buluştuğu sabah saatlerinde oluşan görsel şöleni karelerine yansıtmak için bölgeye gidiyor.

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