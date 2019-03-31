Çığ ve heyelan, Hakkari-Şırnak karayolunu kapattı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Şırnak karayolunun 3 noktasına çığ düştü, bir noktada ise heyelan meydana geldi. Çığ ve heyelan nedeniyle kapanan karayolunda onlarca araç mahsur kalırken, ekipleri kapanan yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Şırnak karayolunun 30'uncu kilometresini heyelan kapattı. Heyalan nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Öte yandan Hakkari-Şırnak karayolunun 90'ıncı kilometresindeki 3 ayrı noktasına da çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yolda 20'ye yakın araç mahsur kalırken, karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

