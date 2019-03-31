HABER

Çığ ve heyelan, Hakkari-Şırnak karayolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

HAKKARİ- Şırnak karayolunun 3 noktasına çığ düştü, bir noktada ise heyelan meydana geldi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Şırnak karayolunun 3 noktasına çığ düştü, bir noktada ise heyelan meydana geldi. Çığ ve heyelan nedeniyle kapanan karayolunda onlarca araç mahsur kalırken, ekipleri kapanan yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Şırnak karayolunun 30'uncu kilometresini heyelan kapattı. Heyalan nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Öte yandan Hakkari-Şırnak karayolunun 90'ıncı kilometresindeki 3 ayrı noktasına da çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yolda 20'ye yakın araç mahsur kalırken, karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)
Karabük’te oy verme işlemi sona erdiKarabük’te oy verme işlemi sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

Apartmanın elektrik panosu yandı

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.