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Çığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç'in (26) cenazesi, memleketi Giresun'un Dereli ilçesine getirildi.

Çığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'da

ORDU, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç'in (26) cenazesi, memleketi Giresun'un Dereli ilçesine getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardandan şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Dinç'in cenazesi, burada da törenle karşılandı. Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Ordu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Dinç'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alındı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına kondu. Tören için havalimanı dolduran kalabalık da acılı aileye taziyelerde bulundu. Şehit Dinç'in cenazesi, Dereli ilçesine gönderildi.
Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Şehit Uzman Çavuş Dinç, bugün öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Dereli ilçesinde toprağa verilecek.

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Çığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'daÇığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'daÇığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'daÇığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç'in cenazesi Giresun'da

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