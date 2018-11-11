Dağtekin, bu ailenin en gözde ve öne çıkan karakterine de kayısı marmelatını çok sevdiği için "Marmelat" ismini verdi. "Sevgiden doğan üçüncü çocuğum" diye tanıttığı Marmelat ile önce çocuklarına yönelik küçük gösteriler yapan Dağtekin, kuklasının çocuklar üzerinde büyük etkisinin olduğunu gördü.

Evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Çiğdem Dağtekin, 3 yıl önce "Dünyada tek bir üzgün çocuk kalmasın" düşüncesiyle kuklacılığa merak saldı. Bu konudaki yeteneğini fark eden Dağtekin, çeşitli diyafram teknikleri kullanarak ağzını oynatmadan konuşabilmeye başladı.

Kuklalar, sosyal medyada yayınlanan videolarla da çok sevilen karakterler haline geldi. Çiğdem öğretmen, çocuklara sevgiyi aşılayan, kötü alışkanlıkların zararlarını anlatan, hep iyilik ve güzellikleri gösteren kuklaları sayesinde çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Dağtekin, ayrıca üniversitelerde derslere girerek okul öncesi öğretmen adaylarına kukla eğitimi veriyor.

- Sevgiden doğan kuklalar

Dağtekin, kuklaların çocukların hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Bir anne ve eğitimci olarak çocukların ne istediğini çok iyi bildiğini aktaran Dağtekin, Marmelat adını verdiği kuklaya da buna göre bir program hazırladığını dile getirdi.

Çocukların gelişimi konusunda büyük başarı sağladığını anlatan Dağtekin, şöyle devam etti:

"Davranış değişimine yönelik eğitimlerden güzel dönüşler aldık. Marmelat ile girip de olumsuz sonuçlanan bir projemiz olmadı. Çocuklar Marmelat'ın kendilerinden farklı bir şey olduğunun farkında. Bana bakıyorlar konuşmuyorum, ama Marmelat'a soru soruyorlar ve cevap veriyor. Çocuklar yaş dönemleri gereği onun konuştuğuna, canlı olduğuna inanıyorlar. Çocuklar, Marmelat'ın gönlünü kazanabilme ve onun arkadaşı olmanın mutluluğuyla ne söylerse yapıyorlar. Hiç süt içmeyen çocuğumuzun süt içmesini sağladık. Lösemili bir çocuğumuzun da hastalık sürecini birlikte atlattık. İlaçlarını kullanmasından su içmesine kadar süreçte Marmelat'ı kullandığımız çok oldu."