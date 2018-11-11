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Çiğdem öğretmen "Kuklamanya" ailesiyle gönüllere dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Antalya'da okul öncesi öğretmeni Çiğdem Dağtekin, "Dünyada tek bir üzgün çocuk kalmasın" düşüncesiyle yola çıkıp oluşturduğu kukla ailesiyle gösteriler sunarak çocukların gönüllerine hitap ediyor - Çiğdem öğretmen, "Sevgiden doğan kızım" sözleriyle tanıttığı "Marmelat"ın da içinde bulunduğu kuklalarla, çocuklara sağlıklı yaşama ve düzenli olmanın yanı sıra iyi insan olmanın yolunun sevgiden geçtiğini eğlendirerek öğretiyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin, üzgün çocukları güldürebilmek amacıyla canlandırdığı ve "Kuklamanya" adını verdiği kukla ailesiyle gönüllere dokunuyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Çiğdem Dağtekin, 3 yıl önce "Dünyada tek bir üzgün çocuk kalmasın" düşüncesiyle kuklacılığa merak saldı. Bu konudaki yeteneğini fark eden Dağtekin, çeşitli diyafram teknikleri kullanarak ağzını oynatmadan konuşabilmeye başladı.

Çiğdem öğretmen, "Marmelat", "Satı", "Çakıl", "Zuko", "Naku", "Yuki", "Bayan gıdak" ve "Bilge" karakterlerinin yer aldığı "Kuklamanya" adını verdiği bir kukla ailesi oluşturdu.

Dağtekin, bu ailenin en gözde ve öne çıkan karakterine de kayısı marmelatını çok sevdiği için "Marmelat" ismini verdi. "Sevgiden doğan üçüncü çocuğum" diye tanıttığı Marmelat ile önce çocuklarına yönelik küçük gösteriler yapan Dağtekin, kuklasının çocuklar üzerinde büyük etkisinin olduğunu gördü.

Dağtekin, hazırladığı eğitim programıyla Hakkari'den Van'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya kadar eğitimsel etkinliklerle çocukların yüreğine dokunmayı başardı.

Kuklalar, sosyal medyada yayınlanan videolarla da çok sevilen karakterler haline geldi. Çiğdem öğretmen, çocuklara sevgiyi aşılayan, kötü alışkanlıkların zararlarını anlatan, hep iyilik ve güzellikleri gösteren kuklaları sayesinde çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Dağtekin, ayrıca üniversitelerde derslere girerek okul öncesi öğretmen adaylarına kukla eğitimi veriyor.

- Sevgiden doğan kuklalar

Dağtekin, kuklaların çocukların hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Bir anne ve eğitimci olarak çocukların ne istediğini çok iyi bildiğini aktaran Dağtekin, Marmelat adını verdiği kuklaya da buna göre bir program hazırladığını dile getirdi.

Çocukların gelişimi konusunda büyük başarı sağladığını anlatan Dağtekin, şöyle devam etti:

"Davranış değişimine yönelik eğitimlerden güzel dönüşler aldık. Marmelat ile girip de olumsuz sonuçlanan bir projemiz olmadı. Çocuklar Marmelat'ın kendilerinden farklı bir şey olduğunun farkında. Bana bakıyorlar konuşmuyorum, ama Marmelat'a soru soruyorlar ve cevap veriyor. Çocuklar yaş dönemleri gereği onun konuştuğuna, canlı olduğuna inanıyorlar. Çocuklar, Marmelat'ın gönlünü kazanabilme ve onun arkadaşı olmanın mutluluğuyla ne söylerse yapıyorlar. Hiç süt içmeyen çocuğumuzun süt içmesini sağladık. Lösemili bir çocuğumuzun da hastalık sürecini birlikte atlattık. İlaçlarını kullanmasından su içmesine kadar süreçte Marmelat'ı kullandığımız çok oldu."

Marmelat'ın "sevgiden var olduğunu" aktaran Dağtekin, çocuklar üzüldüğünde Marmelat ve diğer kuklalarının onları teselli ettiğini, onları görüp de mutlu olmayan görmediğini ifade etti.

Kuklacılığın Türkiye'de azaldığına dikkati çeken Dağtekin, "Kuklacılık yapmak isteyenler 'Çoluk, çocuk işiyle mi uğraşıyorsun? Elinde kukla ile geziyorsun deli misin?' diye tepki görüyor. Sosyal medya sayesinde ulaştığım birçok insan bunun böyle olmadığını gördü. Eğitimsel içerik hazırlayan her yetişkinin eline kuklasını alarak rahatlıkla gösteri yapabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Kuklamanya" ailesine gelecekte yeni karakterlerin katılacağını belirten Dağtekin, büyük bir eğitim merkezi açmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

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Çiğdem Dağtekin Çocuk kuklalar Kuklamanya marmelat

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