MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi!

Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi!

10.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğdem Tunç, 10 Kasım 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Ünlü isim, bir döneme ünlü komedyen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programla damga vurmuştu. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç'un hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi!

Çiğdem Tunç, 10 Kasım Perşembe günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun en son yer aldığı televizyon projesi Gülse Birsel'in senaristliğini üstlendiği Yalan Dünya'dır. Geçmişte, Çılgın Bediş de dahil olmak üzere Tatlı Hayat, Çekirdek aile gibi çok sayıda dizide rol alan Çiğdem Tunç'un biyografisi internette araştırılıyor. İşte 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç hakkında merak edilenler...

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964'de İstanbul’da doğdu.

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

2. SAYFA KONUĞU ÇİĞDEM TUNÇ'UN SON HALİ

63

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haline yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'Son haline yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'
Çılgın Dondurmacı yine olay! Elinden tutup... Çılgın Dondurmacı yine olay! Elinden tutup...
Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Tunç Mehmet Ali Erbil 2. Sayfa programı 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

İlginizi Çekebilir

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.