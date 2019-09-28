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Çiğdem, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde 6’ncı kattan atlayan Çiğdem K. (21), tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde 6’ncı kattan atlayan Çiğdem K. (21), tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 21 Eylül günü Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çiğdem K., intihar etmek için cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6'ncı katına çıktı. Çiğdem K.'yi gören çevre sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, genç kızı ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı, Çiğdem K., kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çiğdem K., ağır yaralandı.

Çiğdem K., gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kız, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Çiğdem K.'nin cenazesi, toprağa verildi.

Genç kızın atlama anını, olay yerindeki bir kişi cep telefonu ile görüntülemişti.

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