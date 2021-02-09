Çiğdemli Köprüsü’nde sona gelindi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Çiğdemli Köyü’nde yapımı süren köprüde incelemelerde bulunuldu.

Kdz. Ereğli’ye bağlı Çiğdemli Köyü’nde köprü çalışmalarında sona gelindi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdare Müdürlüğü Kdz. Ereğli Şantiye Şefi Sayın Kaan Güçer, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca, Rıfkı Gültekin, Temel Engin, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Talip Seyhan, Çiğdemli Köyü’ne giderek çalışmaları yerinde incelediler. Heyete Çiğdemli Köyü Muhtarı İsmail Aksoy da eşlik etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt incelemelerin ardından açıklamada bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Bozkurt açıklamasında, “Söz konusu köprü, yakın bir zamanda hizmete açılacaktır. Şimdiden ‘hayırlı olsun’ diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

