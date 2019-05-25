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Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

İstinye Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ’Geleceğimizi Destekliyoruz’ projesi kapsamında geldikleri Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitim öğretime katkı sağlayacak birçok başarılı çalışma gerçekleştirdi.Sabah saatlerinde köye gelen 30 kişilik üniversiteli grup, yanlarında getirdikleri boya va tamir malzemeleri ile Çiğiltepe İlkokulu’nun eski lojman binanı kütüphaneye dönüştürerek bakım ve onarımını gerçekleştirirken, okul duvarlarında da çeşitli resim çalışmaları yaptılar.

İstinye Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ’Geleceğimizi Destekliyoruz’ projesi kapsamında geldikleri Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitim öğretime katkı sağlayacak birçok başarılı çalışma gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde köye gelen 30 kişilik üniversiteli grup, yanlarında getirdikleri boya va tamir malzemeleri ile Çiğiltepe İlkokulu’nun eski lojman binanı kütüphaneye dönüştürerek bakım ve onarımını gerçekleştirirken, okul duvarlarında da çeşitli resim çalışmaları yaptılar. Üniversite öğrencilerine, minikler ve köy halkı da eşlik etti. Köy ilkokulunun yaklaşık 10 yıllık ihtiyacı olan kitap, kırtasiye, temizlik malzemelerini de yanlarında getiren İstinye Üniversitesi öğrencileri, iki gün kalacaklarını köyde çeşitli faaliyetlerde bulunacaklar.
Çigiltepe İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Şahin, yaptığı açıklamada, ’’Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstinye Üniversitesi okulumuza yardımda bulundu ve eksiklerimizi giderdi. Başta üniversite hocası Durmuş Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik iki gün sürecek, kırtasiye malzemelerimizi getirdiler, eski lojman binamızı kütüphane yaptılar" dedi.
Köy evlerinde geceyi misafir olarak geçirecek öğrencilerden Gülseren Kobal ise, ‘’İstinye Üniversitesi olarak her yıl bir köy okuluna desteklerde bulunuyoruz. Bu yıl da ’Geleceğimizi Destekliyoruz’ projesi kapsamında Afyon Çigiltepe köyündeyiz. Köy okulunun yaklaşık 10 yıllık ihtiyaçları karşılandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum‘’ dedi.
Köylü kadınlar ise misafirler için seferber olup muhtarlık binasında katmer, bükme, börek yaparak köy ayranı ile öğrencilere ikram ettiler.

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı

Çiğiltepe köyü çocuklarının eğitimine katkı
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