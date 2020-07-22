Çığır açan seksi kapakları 60 yıldır raflarda

Yıllık özel Sports Illustrated sayısından özel görüntüler bu Salı görücüye çıktı. Özel sayıda Kate Bock, Jasmine Sanders ve Olivia Culpo gibi modeller en çarpıcı pozlarıyla yer alıyor. Amerikan dergiciliğinin çığır açan geleneği bu yıl da bozulmadı. Bu sayıda kıvrımlı modellerin yanı sıra, saçsız bir modelle birlikte trans bir model de yer alıyor. 60 yıldan uzun bir süredir Sports Illustrated basmakalıp dergiciliktense çeşitliliği ve kapsayıcılığı savunmayı tercih ediyor. 1997 yılında Tyra Banks, derginin ilk siyah kapak modeli olurken 2016’da Ashley Graham ilk büyük beden model olarak hafızalarda yer etti. 1954 yılından beri yayınlanan dergi yılda bir sayıyı senenin mayo ve bikini modellerine adıyor. Bu fikrin arkasındaki isim ise soğuk kış aylarını biraz ısıtmak isteyen editör Andre Laguerre idi. 1997 yılında dergi ayrı bir sayı haline geldi. Valentina Sampaio, dergide görünen ilk trans model. Dergide yer alan ilk saçsız model ise Christie Valdiserri. Derginin ilk kapak yıldızı bugüne kıyasla oldukça mütevazi görünen Alman model Babette March’tı. Mick Jagger ve Andy Warhol gibi ünlü isimlerle arkadaşlık eden March, dönemin en yüksek ücretli modeliydi.

Heidi Klum, Elle Macpherson ve Christie Brinkley gibi süper modellerin yanı sıra, Serena Williams ve Simone Biles gibi sporda dünya şampiyonu olan kadın sporcular da dergide yer aldı. Kate Upton 2017 sayısının kapağında yer aldı. 60 yıldan beri efsaneye dönüşen derginin modelleri de kendisi kadar efsane. Sports Illustrated’ın mayo ve bikini özel sayısında ilk kez modellik yapan Chrissy Teigen sadece tek bir şartla modellik yapmayı kabul etmişti; ayaklarının görünmemesi. Teigen, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında verdiği röportajda “Sports Illustrated ile yaptığım kontratta “Ayak yok” kuralı koymuştum. Ayaklarımı görünmemeleri için kuma gömerdim” dedi. Beyonce ise,2007’de model veya sporcu olmamasına rağmen dergi kapağında yer alan ilk ünlü oldu. Bu kapak için Beyonce “Seçkin ve yıllar geçtiğinde bile gurur duyabileceğim zamansız bir iş yapmak istedim” demişti. 1978 yılındaki özel sayıda Cheryl Tiegs giydiği cesur tek parça mayo ile 340 kişinin üyeliğini iptal etmesine neden olarak sansasyon yaratmıştı.

Derginin ilk siyah modeli Tyra Banks 1997 yılında derginin kapağında yer almıştı. İlk büyük beden manken Ashley Graham 2016’da dergi kapağında yer aldı. Cheryl Tiegs’in sansasyon yaratan fotoğrafı kariyerinde harikalar yarattı ve model Cover Girl adlı kozmetik firması için 1.2 milyon sterlinlik rekor bir sözleşme yaptı. Yaklaşık 40 yıl sonra Sports Illustrated kapağı için Kate Upton, Cheryl Tiegs’ın sansasyonel mayosu ve aksusarlarını taklit ederek poz verdi. 2016’da ise Ashley Graham, Sports Illustrated’in ilk büyük beden modeli olarak dergide yer aldı. Birçok insan bu hamleyi övgüyle karşılarken Cheryl Tiegs “Dolgun kadınlardan bahsediyor oluşumuzu sevmiyorum çünkü bu onları cesaretlendiriyor. Bel ölçüsü 88 cm’den ince olmalı. Yüzü çok güzel ama uzun vadede sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” diyerek eleştiride bulunmuştu. Beyonce, model olmayan ilk ünlü olarak kapakta yer aldı. Hannah Davis’in 2014’te verdiği bu poz, müshtecen olarak addedildi. Sports Illustrated’in mayo ve bikini özel sayısında tartışma yaratan ilk model Ashley Graham olmadı. Hannah Davis’in verdiği bu poz birçokları tarafından fazla erotik bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl Washington Examiner köşe yazarı Madeline Fry, derginin ölmesi gerektiğini söyleyerek feministlerin dergiyi ürpertici bulduğunu söyleyerek “Mayo ve bikini sayısının kadınları güçlendirdiği yönündeki saçma iddia derginin kadınları cinsel obje haline getirerek aşağıladığı gerçeğini değiştirmiyor” demişti. Ancak dergi eleştirilere karşı kendini şiddetle savundu. Geçtğimiz yıl derginin editörü MJ day ve onun kadınlardan oluşan ekibi #MeToo sorununu ve işyerinde kadınların maruz kaldığı cinsel istismara karşı aldığı karşı tavrı yansıttı. Danielle Herrington 2018’de, derginin üçüncü siyah kadın yıldızı oldu. Christie Brinkley’in kızı Sailor “doğal” ve “sanatçı” kelimelerinin yer aldığı baskı için çıplak poz verdi. Sport Illustrated, MJ Day’in yönetiminde kapsayıcılık sorumluluğunu üstlendi. Geçtiğimiz yıl Halima Aden, başörtüsü ve burkini giyen ilk Müslüman model olarak dergide yer aldı. Dergide ayrıca saçsız, trans, yaşlı ve büyük beden modeller de poz verdi. Brezilyalı Valentina Sampaio dergide ilk trans model olarak poz vermekle ilgili “Kendimi güçlü ve mücadele etmek için ilhamla dolu hissetiyorum. Sadece kendi adıma değil, temsil ettiğim herkes için aynı şeyleri hissediyorum” dedi.