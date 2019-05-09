İSTANBUL (AA) - "Çığır Açıcı Bir Dönüşümün Hikayesi" isimli söyleşide bilim tarihçisi David Wootton'un "Bilimin İcadı – Bilim Devrimi’nin Yeni Bir Tarihi" kitabından yola çıkarak modern bilimin doğuşu konusu değerlendirildi.

Yapı Kredi Kültür Merkezi'nin locasında gerçekleşen etkinlikte, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Saçlıoğlu ve Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Dereli konuşmacı olarak yer aldı.

Saçlıoğlu, modern bilimin tarihi konuşmak için İstanbul'un ve özellikle Galata'nın çok uygun bir yer olduğunu belirterek, 1580'li yıllarda Osmanlı Devleti’nin astronomi araştırmalarına yatırım yapmak amacıyla Galata’da rasathane kurulması emri verdiğini ancak devamının gelmediğini söyledi.

16 ve 17. yüzyıllarda bilim denilince astronominin anlaşıldığına dikkati çeken Saçlıoğlu, "Tabii bilimin benimsenmesi için Dünya’nın hareketlerinin hissedilmesi gerekir. Ancak insanoğlu saniyede 30 kilometre hızla dönen Dünyamızın hareketlerini hissedemiyor ancak bunu düşünmek isteyenler bilimle uğraşıyor. Kitapta da modern bilim öncesinin entelektüel ortamını ele alıyor." dedi.