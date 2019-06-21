Çığır açıcı projeler AB yolunda

TÜBİTAK, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan, değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) fon alamayan çığır açıcı projeler için yeni çağrıya çıktı. TÜBİTAK tarafından ERC Projeleri Güçlendirme Desteği kapsamında proje başına 1 Milyon Liraya kadar hibe desteği verilecek. Katılımcı ülkelere büyük bütçeli fonlar sunan ERC için TÜBİTAK’ın çıktığı yeni çağrıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü artırabilecek bu çağrının çok önemli olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz TÜBİTAK desteği ile güçlendirilecek projelerimizin Avrupa’nın en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz” dedi.

436 milyon Avro ile katıldık

ERC, 2007 yılında kuruldu. Ufuk 2020’nin en büyük bütçeli ve en prestijli programı olan ERC, bilimsel ve uygulamalı öncül araştırma projelerine destek olmak üzere oluşturuldu. Bir hibe programı olan Ufuk 2020’nin 2014-2020 yılları arası dönemde bütçesi 80 milyar Avro olarak belirlendi. Türkiye, 436 milyon Avro katılım payı vererek çerçeve programa dâhil oldu.

Yıl boyu açık

TÜBİTAK, Türkiye’nin ödediği fonların geri dönüşünü artırmak ve AB fonlarından daha fazla yararlanmak amacıyla yeni bir çağrıyı çıktı. TÜBİTAK’ın ERC Projeleri Güçlendirme Desteği Programı’nın yeni çağrısını Bakan Varank açıkladı. 3 yıl içerisinde Avrupa Araştırma Konseyi’ne sunulan ve eşik değer üzerinde puan almış ancak projeleri fonlanmamış araştırmacılarımızın 2 yıl içinde tekrar başvuru taahhüdünde bulunarak programa başvuruda bulunabileceğini kaydeden Varank, çağrının yıl boyunca açık tutulacağını söyledi. Program kapsamında bu koşullara sahip projelere TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme Desteği kapsamında proje başına 1 Milyon Liraya kadar hibe desteği verecek.

Aldığımız pay düşük ama arttırmak istiyoruz

Varank, ERC’nin çığır açıcı araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirerek fonladığını ifade ederek, “2007 yılından bu yana ERC projelerine dünya genelinde 81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje, desteğe hak kazanmış. Avrupa sıralamasında destek sayısına göre ülke olarak aldığımız pay ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü sağlayacak bu çağrıyı, çok önemli buluyoruz. Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz. TÜBİTAK’ın yeni programı ile uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin önümüzdeki yıllarda sayısı daha da artacak. Bu projelerin Avrupa’nın en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

