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Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

03.01.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Çiğli Belediyesine girmek isteyen bir kişinin çantasından satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kolundan da şiş çıktı. 31 Aralık günü gerçekleşen olayda kişinin yılbaşını kutlamak için geldiğini söylediği aktarıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne 31 Aralık günü bir kişi geldi. Kişinin x-ray cihazına sokmak istemediği çantasının içerisinden satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kolundan da şiş çıktı. Yılbaşını kutlamak için geldiğini söylediği aktarılan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.

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ASANSÖRE GİTMEYE ÇALIŞTI

Olay 31 Aralık günü Çiğli Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İ.K. adlı bir kişi saat 16.40 sıralarında bir sırt çantasıyla binaya girdi. Çantasını x-ray cihazından geçirmeden asansöre yönelen kişi, güvenlik görevlisinin ikazıyla karşılaştı. Güvenlik görevlisinin ikazlarına kulak asmadan asansöre gitmeye devam eden kişi, görevli tarafından durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri binaya gelirken İ.K. gözaltına alındı.

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ÇANTASINDAN SATIR, BIÇAK, ÇEKİÇ ÇIKTI

Polis merkezine götürülen İ.K.'nın sırt çantası içinden satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kol kısmına gizlediği şiş gibi kesici ve delici aletler çıktı.

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ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI: TEHDİTLERLE, SALDIRILARLA GERİ ADIM ATMAYIZ

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" ifadelerine yer verdi.

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SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ayrıca değişik suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İzmir Çiğli Belediyesi bıçak

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