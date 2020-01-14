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  4. Çiğli'de balkonda intihar! Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı

Çiğli'de balkonda intihar! Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 07:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak önce boynuna çamaşır ipi sardı, daha sonra da 3’üncü kattan atladı. Şengül K.'nın asılı haldeki cansız bedenini görenler hemen polise haber verdi.

Çiğli'de balkonda intihar! Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı

Olay, saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak önce boynuna çamaşır ipi sardı, daha sonra da 3’üncü kattan atladı.

BALKONDA ASILI HALDE KALDI

Şengül K.’yi balkonda asılı halde gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

GÖREN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şengül K.’yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.’yi asılı olduğu yerden indirirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.’nın öldüğü belirlendi.

Şengül K.’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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