Çiğli’de cemevi temel atma töreni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli ilçesinde bir cemevi inşaatının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Alevilerin kültürünü yaşattıkları yerin tarifini yapmak, yalnızca Alevi toplumuna ait bir haktır. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna saygı gösterebilir. Sorgulayamaz, tartışamaz" dedi.

İzmir’in Çiğli ilçesi Harmandalı İnönü Mahallesinde yeni bir cemevinin inşaatına başlandı. Cem Vakfına ait 2 bin 530 metrekarelik alanda toplam dört kattan oluşacak cemevinin temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer de katıldı. Harmandalı Cemevi dedesi Yusuf Teköz’ün okuduğu gülbenk ve ardından Menemen Asarlık Cemevi ekibinin semah gösterisiyle başlayan törende konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir toplumunda eşitlik ve bir arada yaşama kültürünün olduğunu ve kendi siyasetlerini de buna göre belirlediklerini belirterek, "Biz demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, kardeşliği ve adaleti bu şehrin vazgeçilmezleri olarak görüyoruz. İzmir’in harcının çok ses, çok renk, çok nefes olduğunun altını her seferinde çiziyoruz" diye konuştu.