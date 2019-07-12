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Çiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, yakındaki tekne imalatı ve tamiratının yapıldığı iş yerine sıçradı.

Çiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, yakındaki tekne imalatı ve tamiratının yapıldığı iş yerine sıçradı. Dükkanın yanındaki boş alanda bulunan polyester tekne kalıpları, yandı. Alevler, içinde 2 ton tinerin olduğu boyama ve kumlama atölyesine sıçramadan söndürüldü.
Kaklıç Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde, tekne imalatı ve tamiratının yapıldığı iş yerinin arkasındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, iş yerinin yanında bulunan boş alandaki polyester tekne kalıplarına sıçradı. Kalıpların yanı sıra marangoz tezgahını da alevler sardı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin, polyester kalıpların yanında bulunan boyama ve kumlama atölyesine sıçramamasıyla olası facia önlendi. Atölyede, 2 ton tiner ve çok fazla boya ile kimyasal malzeme bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Çiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradıÇiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradıÇiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradıÇiğli'de, otluk alanda başlayan yangın iş yerine sıçradı

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