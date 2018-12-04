Çığlık atan kadına 'basın sopayı' diyen AK Partili isme kadınlardan protesto

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Meclis Üyesi Banu Öztürk, “Belediye Meclisi’ndeki konuşmamızda Tokkan'ı tüm kadınlar adına kınadık belediye ile ilişkisinin kesilmesi gerektiğini belirttik.

Saat 16.30’da Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen eyleme özel güvenlikler müdahale etti. Eylemi yapan kadınlar adına açıklama yapan Aysun Yarar sivil insiyatif olarak kadınlarla birlikte bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Haklıyız, kadına şiddeti kabul etmiyoruz. Güvenliklerin müdahalesine rağmen Ahmet Tokkan’ı istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Trafik çevirmesinde sinir krizi geçiren Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Özlem Atan hakkındaki haberlerin altına dayak çağrısında bulunan AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan, kadınlar tarafından protesto edildi.

Devletin bir yetkilisinin kadınlara hakaret etmiş olması devlet kurumlarının bu konuda kararlı olmayışını gösteriyor. Kadınlar birlikte güçlüdür. Kadınların sesini kıstılar ve eylem yapan kadınlar hakkında işlem yapılacağını duyurdular. Tüm bunlara rağmen bizler korkmuyoruz” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ



Ahmet Tokkan, eylem sırasında kadınlardan özür diledi.

