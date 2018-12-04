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Çığlık atan kadına 'basın sopayı' diyen AK Partili isme kadınlardan protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 07:13 | Son Güncelleme

Trafik çevirmesi sırasında sinir krizi geçiren akademisyen Özlem Atan hakkında 'basın sopayı' ifadelerini kullanan AK Partili belediye meclis üyesi Ahmet Tokkan, kadınlar tarafından protesto edildi. Kadınların protestosuna güvenlik görevlileri müdahale ederken, Tokkan, eylem sırasında kadınlardan özür diledi.

Çığlık atan kadına 'basın sopayı' diyen AK Partili isme kadınlardan protesto

Trafik çevirmesinde sinir krizi geçiren Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Özlem Atan hakkındaki haberlerin altına dayak çağrısında bulunan AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan, kadınlar tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Belediye Meclis Üyesi avukat Banu Öztürk’ün konuşmasının ardından Üsküdarlı kadınlar açtıkları dövizlerle Tokkan’ın istifa etmesini istedi.

Tokkan, akademisyen Özlem Atan için "Basın sopayı adi karıya" ifadelerini kullanmıştı.

Saat 16.30’da Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen eyleme özel güvenlikler müdahale etti. Eylemi yapan kadınlar adına açıklama yapan Aysun Yarar sivil insiyatif olarak kadınlarla birlikte bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Haklıyız, kadına şiddeti kabul etmiyoruz. Güvenliklerin müdahalesine rağmen Ahmet Tokkan’ı istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Meclis Üyesi Banu Öztürk, “Belediye Meclisi’ndeki konuşmamızda Tokkan'ı tüm kadınlar adına kınadık belediye ile ilişkisinin kesilmesi gerektiğini belirttik.

Devletin bir yetkilisinin kadınlara hakaret etmiş olması devlet kurumlarının bu konuda kararlı olmayışını gösteriyor. Kadınlar birlikte güçlüdür. Kadınların sesini kıstılar ve eylem yapan kadınlar hakkında işlem yapılacağını duyurdular. Tüm bunlara rağmen bizler korkmuyoruz” dedi.

tokkan

ÖZÜR DİLEDİ

Ahmet Tokkan, eylem sırasında kadınlardan özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Üsküdar trafik çevirmesi CHP

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