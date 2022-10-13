Çığlık çığlığa kaldı! Nadir görülen seks deneyimi karşısında şoke oldu

Uzun süreli erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra açık ilişkiler deneyen ve maceralarını açık bir şekilde insanlarla da paylaşan 27 yaşındaki Abbie, katıldığı bir podcast yayınında seks konusunda yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

''BU DA NE?''

Modelin itirafı, podcast stüdyosundaki yapımcılar tarafından çığlıklar ve alkışlarla karşılandı. Abbie, cinsel ilişki esnasında uzanırken vücudunda tuhaf bir duygu hissetti ve şaşkınlık içinde ''Bu da ne?'' diyerek çığlık attı. Partneri ise ona fışkırttığını söyledi. Genç kadın bunun kendisi için inanılmaz bir tecrübe olduğunu ve böylelikle kişisel bir hedefe ulaştığını açıkladı.

KADINLARIN SADECE %5'İ DENEYİMLİYOR

"Fışkırtma", berrak sıvının salınmasını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Batı ülkelerindeki kadınların yaklaşık % 5'inin fışkırtmayı deneyimlediği biliniyor, ancak sıvının gerçekte nereden geldiğini belirlemek zor. Abbie, kendi deneyiminin kendini rahatlamış hissettiği için meydana gelmiş olabileceğini düşündü, ancak tıp uzmanları bunun kadından kadına değiştiğini söylüyor.



