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Çığlık seslerini duyan komşular yardıma koştu! 3 arkadaşın şakalaşması korkunç bitti

03.01.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Çığlık seslerini duyan komşular yardıma koştu! 3 arkadaşın şakalaşması korkunç bitti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı. Bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağıya düştü.

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DEMİR KORKULUK VE BETON BLOK ARASINDA SIKIŞTILAR

2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)

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Zonguldak
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