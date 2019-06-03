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Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Moğolistan uyruklu bir ailenin kaldığı evde çıkan kavgada karı-koca birbirini bıçakladı. Olayda kadın ölürken kocası ise ağır yaralandı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde meydana gelen olayda karı-koca olduğu iddia edilen iki kişi birbirini bıçakladı. Olayda 1 kişi ölürken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Olay, Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir dairede meydana geldi.

İddialara göre, yaklaşık 2 buçuk ay önce cadde üzerinde bir yer kiralayan Moğolistan uyruklu aile burada yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etmeyen başlayan karı-koca birbirini bıçakladı. Kavga sesleri üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından evde ağır yaralı halde bulunan erkek bir kişi, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçaklanan kadının olay yerinde öldüğü belirlendi.
Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ölen kadının cenazesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemede birbirini bıçaklayan karı-kocanın kimliklerini belirleyecek bir belge bulunamadı. Olayla ilgili açıklama yapan dairenin sahibinin oğlu, "2 buçuk ay önce kiraya vermiştik. Bildiğim kadarıyla iki kız kardeş iki de eşleri vardı. Onlar kalıyordu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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beyoğlu kadına şiddet bıçak kavga

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