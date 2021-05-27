Çığlıklara koştu, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan bekar Orhan Çumralıgil ile arkadaşı Dündar Kömürcü, önceki akşam Konya merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı.

İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.’ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.