HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çığlıklara koştu, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Çığlıklara koştu, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

27.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35) ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42), şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özçiftçi (28) ile olaya karışan Yaşar Karadeniz (29) tutuklandı.

Çığlıklara koştu, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan bekar Orhan Çumralıgil ile arkadaşı Dündar Kömürcü, önceki akşam Konya merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı.

İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.’ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., adlı kadının ilk ifadesinde birlikte alkol aldığı komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemeleri üzerine, tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine dövdüklerin, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

Screenshot_13

Screenshot_14

Screenshot_16

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölüZeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.