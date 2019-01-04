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Çığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayalıklardan çığlıklar yükseldiğini duyan bir balıkçı durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, seslerin geldiği kayalıklara yöneldi. Karşılaştıkları manzaraysa içler acısıydı.

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak olarak girmek isteyen 44 düzensiz göçmen, başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planları sonrası Mendirek kayalıklarına sığındı. Şiddetli fırtına nedeniyle şişme botları suya gömülen göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin kontrollerinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Kayalıklarda mahsur kalan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.
Midilli Adası'na gitmek için şişme botla Ayvalık'tan yola çıkan düzensiz göçmenler, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığındı.
Kayalıklarda mahsur kalan göçmenlerin çığlıklarını duyan bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG8, TCSG-905, TCSG-18 botları, Sahil Güvenlik DEGAK 06 dalış personeli, İskele Jandarma Karakolu, itfaiye ve sağlık ekipleri kayalıklarda bulunan Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlere ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hamile bir kadınla bir çocuğu tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.
Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen göçmenler için yiyecek, giyecek, içecek gibi insani yardımlar yapılmasının ardından, yasal işlem başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Yunanistan göçmen

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