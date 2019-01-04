Çığlıkları duyup koştular! Böyle kurtarıldı

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak olarak girmek isteyen 44 düzensiz göçmen, başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planları sonrası Mendirek kayalıklarına sığındı. Şiddetli fırtına nedeniyle şişme botları suya gömülen göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin kontrollerinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Midilli Adası'na gitmek için şişme botla Ayvalık'tan yola çıkan düzensiz göçmenler, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığındı.

Kayalıklarda mahsur kalan göçmenlerin çığlıklarını duyan bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG8, TCSG-905, TCSG-18 botları, Sahil Güvenlik DEGAK 06 dalış personeli, İskele Jandarma Karakolu, itfaiye ve sağlık ekipleri kayalıklarda bulunan Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.