Çığlıkları kimse engelleyemedi! Dehşeti yaşadılar

Bölge sakinlerinin yaşadığı dehşet leoparın saatler sonra orman görevlileri tarafından yakalanmasıyla son buldu. Sık sık benzer olayların gerçekleştiği ülkede her geçen gün doğal yaşam alanı daralan vahşi hayvanlar, insanların yaşadığı bölgelere saldırılar gerçekleştiriyor.
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