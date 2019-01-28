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Çığlıkları kimse engelleyemedi! Dehşeti yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da ortaya çıkan leopar Savarkar Nagar semtinde oturan insanların büyük panik yaşamasına neden oldu. Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde yer alan semtte 3 kişi leopar tarafından ısırıldı. Cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarında, saldırgan hayvanın elinde sopa bulunan bir adamın üzerine atladığı görüldü.

Bölge sakinlerinin yaşadığı dehşet leoparın saatler sonra orman görevlileri tarafından yakalanmasıyla son buldu. Sık sık benzer olayların gerçekleştiği ülkede her geçen gün doğal yaşam alanı daralan vahşi hayvanlar, insanların yaşadığı bölgelere saldırılar gerçekleştiriyor.

Korkunç anlar kayda alındı

Kalabalık bir mahalleye girdiğinde çığlıklar yükseldi.
Sabahın erken saatlerinde tüm mahalle peşine düştü.
Evlerin arasında büyük bir kovalamaca yaşandı.
Hindistan'da bir kez daha leopar paniğe yaşandı.
Batıdaki Maharashtra eyaletinde yer alan Savarkar Nagar semtindeki leopar, üç kişiyi ısırdı.
Video kaydında, vahşi hayvanın bir bahçede elinde sopa olan bir erkeğin üzerine atladığı görülüyor.
Resmi açıklamaya göre, yaralılardan biri yerel bir politikacı.
Diğer iki yaralı ise, olayı görüntülemeye çalışan kameramanlar.
Vahşi hayvan, saatler sonra orman görevlileri tarafından yakalanabildi.
Sokak ortasında bir kafese konuldu.
Veterinerlerin kontrol ettiği leopar, yeniden doğaya salındı.
Hindistan'da sık sık benzer saldırılar gerçekleşiyor.
Doğal yaşam alanları her geçen gün daralan vahşi hayvanlar, insanların yaşadığı mahallelere giriyor.
Son olarak Ocak ayı başında bir leopar sokak köpeğine pusu kurmuştu.
Vahşi hayvan, sokak köpeğini yemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan leopar

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