'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Başkent'te dün etkili olan sağanağın neden olduğu sel felaketinde, Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman'ın oturduğu Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak'taki apartmanın bodrum katındaki evlerini su bastı. Yükselen sel suları nedeniyle kapıyı açamayan anne ve kızı, içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen Sincan Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, kapıyı kırarak içeriye girdi. Boğulmak üzere olan anne ve kızı, suyun tahliye edilmesi ardından evden çıkarıldı.



POLİSLER ZİYARET ETTİ

Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, anne ile kızına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman, kendilerini ölümden kurtaran komiser yardımcılarına sarılarak teşekkür etti. Komiser Yardımcısı Hakan Gür, "Biz zaten bölgedeydik, anonsu duyunca hemen geldik. Biz hemen suları yararak, kapıyı kırmaya çalıştık. Amacımız bir an önce kadınları kurtarmaktı. O anda kendi annemiz, kız kardeşimiz olarak gördük. Kadınların sesini duyunca suyu unutup tekme ve çekiç darbeleri ile kapıyı kırdık" dedi.