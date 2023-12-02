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  4. Çığlıklarını kimseye duyuramadı! Yemek yaparken yere düştü, yangın çıktı

Çığlıklarını kimseye duyuramadı! Yemek yaparken yere düştü, yangın çıktı

02.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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İzmir'de feci bir olay yaşandı. Yemek yaparken yere düşen yaşlı kadın, açık kalan ocaktan dolayı çıkan yangında evde mahsur kaldı. Annesini kurtarmak kendisini alevlerin içine atan oğlu dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Çığlıklarını kimseye duyuramadı! Yemek yaparken yere düştü, yangın çıktı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 5016 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ayşe Ceyhan, yemek yaptığı esnada bir anda yere düştü ve kalkamadı. Ocağın yanması ile birlikte evde yangın çıkarken bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen Ceyhan'ın çığlıklarını kimse duymadı.

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Son anda yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı kadın alevlerin arasından itfaiye tarafından güçlükle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ile hayata döndürülürken ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe Ceyhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DUMANDAN ETKİLENEN OĞLU DA HASTANELİK OLDU!

Öte yandan, yangını haber alan Ayşe Ceyhan'ın oğlunun da kendisini alevlerin içine atarak annesini kurtarmak istediği öğrenildi. Yaşlı kadının oğlu ulan Serhan Ceyhan da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin bölgede incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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