Cihan Paçacı'nın ardından İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Ekrem İmamoğlu ve adaylık çıkışı: Sokağın sesini görmezden gelirseniz...

İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" ifadelerini kullanmıştı. Paçacı gelen tepkilerin ardından ise Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. İYİ Parti'de yaşanan bu olaydan bir kaç gün sonra ise STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, yaptığı İmamoğlu çıkışıyla dikkat çekti.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gitti.

Bursa'da Kapalıçarşı ziyareti sırasında toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'nun videosunu paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, adaylık konusunda tavrını ortaya koydu.

Aslan paylaşımında, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz?

Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir" ifadelerini kullandı.

Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz?

Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz!

Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir.@ekrem_imamoglupic.twitter.com/aPRM1mClYz January 27, 2023



