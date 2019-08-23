Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne’de 2018-2019 yılı kapsamında yaklaşık 43 milyon TL’lik bütçeyle 40’a yakın tarihi eseri yeniden ihya etti. Bu eserler arasında yer alan ve Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in eğitim gördüğü Saatli Medrese, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne’de 2018-2019 yılı kapsamında yaklaşık 43 milyon TL’lik bütçeyle 40’a yakın tarihi eseri yeniden eski ihtişamına kavuşturuyor. İhya edilen yapılar arasında, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü bilinen Osmanlı erken dönem mimarisi olan Saatli Medrese yer alıyor.

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in okulu yeniden ihya edildi

Osmanlı Dönemi’nin en önemli eğitim kurumları arasında gösterilen ve Cihan Padişahı İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü rivayet edilen Saatli Medrese’de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mimar Müslihittin Ağa tarafından tarihi cami Üç Şerefeli Camisi ile eş zamanlı olarak yapılan revaklı medrese, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tarihi yapının eğitim amaçlı kullanılacağı belirtildi.