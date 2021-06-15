Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? Çok Güzel Hareketler'de 2 ayrılık birden!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de, oyuncuların kadrodan ayrılması gündem yarattı. ÇGH 2 oyuncuları Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın kadrodan ayrılışı, seyircilerin bu vedaların nedenini araştırmasına neden oldu. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

CİHAN TALAY VE GÜRHAN ALDUNDAŞAR ÇGH'DEN NEDEN AYRILDI?

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGH 2'nin oyuncu kadrosundan ayrıldı. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu açıklamada danışman, herhangi bir problemin yaşanmadığını ve ekipte değişiklik yapılmasının zaten planlandığını belirtti. Açıklamalarına devam eden danışman, Gürhan'ın farklı projelerde rol almak istediğini ekledi.

Çok Güzel Hareketler 2 grubunun kaptanlık görevini üstlenen Cihan Talay'da ekibe veda etti. Böylece takım kaptansız kaldı. Talay'ın da farklı projelerde yer almak için ekipten ayrıldığı öğrenildi. Programın oyuncu kadrosunda yer alan Cihan Talay'ın da ayrılmasıysa Çok Güzel Hareketler 2 grubuna 2 oyuncu veda etmiş oldu.