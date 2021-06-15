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Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? Çok Güzel Hareketler'de 2 ayrlık birden!

15.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu ekibinde 2 ayrılık yaşandı. Cihan Talay ve Girhan Altundaşar ekibin oyuncu kadrosundan ayrıldı. Bu ayrılığın ardından yaşanan gelişmeler gündem oluşturdu. Peki Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? Çok Güzel Hareketler'de 2 ayrlık birden!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de, oyuncuların kadrodan ayrılması gündem yarattı. ÇGH 2 oyuncuları Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın kadrodan ayrılışı, seyircilerin bu vedaların nedenini araştırmasına neden oldu. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

CİHAN TALAY VE GÜRHAN ALDUNDAŞAR ÇGH'DEN NEDEN AYRILDI?

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGH 2'nin oyuncu kadrosundan ayrıldı. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu açıklamada danışman, herhangi bir problemin yaşanmadığını ve ekipte değişiklik yapılmasının zaten planlandığını belirtti. Açıklamalarına devam eden danışman, Gürhan'ın farklı projelerde rol almak istediğini ekledi.

Çok Güzel Hareketler 2 grubunun kaptanlık görevini üstlenen Cihan Talay'da ekibe veda etti. Böylece takım kaptansız kaldı. Talay'ın da farklı projelerde yer almak için ekipten ayrıldığı öğrenildi. Programın oyuncu kadrosunda yer alan Cihan Talay'ın da ayrılmasıysa Çok Güzel Hareketler 2 grubuna 2 oyuncu veda etmiş oldu.

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? Çok Güzel Hareketler'de 2 ayrlık birden!

MERVE DİZDAR, EKİBİ INSTAGRAM'DAN SİLDİ!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle oyunculuğunu gösteren ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden çıkmasının ardından, ekibi Instagram hesabından sildi. Dizdar'ın ekipte yer alan oyuncuları tek tek takipten çıkarması dikkat çekti. Bunun ardından ekip de Dizdar'ı Instagram'dan silerek karşılık verdi.

Bu olayın ardından ekipte kriz oluşup oluşmadığı merak konusu oldu. Ancak ekip danışmanının yaptığı açıklamalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, oyuncuların farklı projelerde yer almak için ekibe veda ettikleri ve zaten oyuncu değişikliğine gidilmesinin daha önceden planlandığını belirtmişti.

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ÇGH'den neden ayrıldı? Çok Güzel Hareketler'de 2 ayrlık birden!


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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2
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