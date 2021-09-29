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Cihan Tükel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte biyografisi!

29.09.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dünya düzeninde müzik piyasasındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan organizatör Cihan Tükel, kaset ve CD’lerin tarihe karıştığını anımsatarak, müziği artık Z kuşağının belirlediğini söyledi. Peki Cihan Tükel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar…

Cihan Tükel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte biyografisi!

Birçok ünlü isme de hizmet veren organizasyon şirketinin sahibi Cihan Tükel, geçmişten günümüze kadar değişen müzik piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni dünya düzeniyle beraber dijital dinlemelerin arttığına dikkati çeken Cihan Tükel, müziği Z kuşağının belirlediğini aktardı.

‘’ARTIK CD VE KASET TARİHE KARIŞTI’’

Spotify, Muud Müzik ve YouTube gibi dijital platformlardan dinlenen ve izlenen sanatçıların daha çok Z kuşağının ilgi alanı olan internet ağından müziğin gidişatının belirlendiğini aktaran Cihan Tükel, ‘’Artık CD ve kaset tarihe karıştı" ifadelerini kullandı.

Müzik piyasasındaki bu değişimin organizasyon sektöründeki değişimi de tetiklediğini vurgulayan Cihan Tükel, her gün kendilerini yenileyerek ilerlediklerini, proje yaparken de z kuşağının sevdiği, dinlediği işleri birleştirerek farklı konsept işler yaptıklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte birçok dijital konserler yaptıklarını anımsatan Cihan Tükel, ancak fiziki konserlerin verdiği haz ve sosyalleşmenin daha çok başka olduğunu ifade ederek, ‘’Umarım tüm dünyada virüs olayı tamamı ile biter ve her şey eskisi gibi olur" dedi.

CİHAN TÜKEL KİMDİR?

1987’de İzmir’de doğan Cihan Tükel, İzmir Anadolu kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Futbol Antrenörlüğü Fakültesi'ni bitirdi. Henüz 16 yaşındayken kurumsal bir firmada Event Menajerlik yapmaya başlayan Cihan Tükel, sanatçıların konserlerini organize etmek üzere faaliyetlere başladı.

Ayşegül Aldinç, Simge, Oğuzhan Koç, Burak Kut, Nukhet Duru, Ziynet Sali, Yonca Evcimik ve İzel için menajerlik ve booking office olarak çalışmalarını yapan Cihan Tükel, halen 2015’te Fatih Çoban ile beraber kurduğu Eventpartners Organizasyon & Booking firmasında şirket sahibi olarak devam ediyor.

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