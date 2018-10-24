Cihaner'in, Şanal'ın yargılandığı davaya katılma talebi kabul edildi

Eski MİT mensubu İnce'nin avukatı Mehmet Eren Turan ise sanığın eylemlerinden dolayı müvekkilinin zarar gördüğünü beyan ederek davaya katılmayı talep etti.

Cihaner, sanığın mensubu olduğu örgütün talimatıyla tutuklandığını ancak yargılama sonucunda beraat ettiğini ileri sürerek davaya katılma talebinde bulundu.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cihaner ve avukatı, eski MİT Erzincan personeli Sadri Barkın İnce'nin avukatı ve sanık avukatı katıldı. Sanık Şanal ile tutuklu bulunduğu Düzce Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

E.Y, Şanal'ın o dönemki Ergenekon soruşturmalarında kendisini kullanmak istediğini, ayrıca sanığın terör örgütü PKK soruşturmalarında da usulsüzlük yaptığını iddia etti.

O dönem Ağrı'dan terör örgütü PKK'ya katılmış bir kişinin kendisine mektup yazdığını ve güvenlik güçlerine teslim olmak ve kendisinden aracılık yapmasını istediğini bildiren E.Y, bu mektubu Şanal'a verdikten sonra o kişinin örgüt tarafından infaz edildiğini ifade etti.

E.Y, sözlerine şöyle devam etti:

"O dönem Osman Şanal bana hizmet hareketinden olduğunu söyledi ve bu yapıya eleman temin etmemi istedi. Şanal, bana Gülen'in kitabını hediye etti. Özel Yetkili Başsavcı olduğu dönem Ergenekon Terör Örgütü adı altında birçok kişiyi gözaltına aldırdı.

Bir gün PKK'nın dağ kadrosuna katılan bir çocuk, devlete teslim olmak istediğini bildiren bir mektup yolladı. Ben de bu mektubu Şanal'a verdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra örgüt, çocuğu, devlet ajanı olduğunu gerekçe göstererek infaz etti."

Tanık beyanına karşı söz alan Şanal, tanıkla arasında husumet olduğunu, görev yaptığı dönemde Ergenekon soruşturmaları kapsamında görüştüğünü ve aralarında o dönemden kalan sorunlar olduğunu söyledi.