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  4. Cihangir'de kılıçlı kavga! Dehşet anlarının görüntüsü çıktı: Saldıranlardan şikayetçi olmadı

Cihangir'de kılıçlı kavga! Dehşet anlarının görüntüsü çıktı: Saldıranlardan şikayetçi olmadı

12.01.2025 10:29
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Akılalmaz görüntülerin adresi bu kez İstanbul oldu. Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan bir kavganın görüntüsü ortaya yeni çıktı. Husumetlilerini yolda gören 3 cani kılıç çekip bir kişiye saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırıya uğrayan kişi şikayetçi olmadı.

Beyoğlu Cihangir’de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından kılıç ve sandalyeli saldırıya uğradı. Fehmi Can K. de kendisini sandalyeyle korumaya çalıştı.Olaydan yaralanan olmazken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Üç saldırganın geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

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KILIÇLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, 12 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Can K. aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı.

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Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehi Can K.'ye saldırdı.Bu sırada Fehmi Can K. sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara direndi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

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DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERADA

Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan 3 kişinin geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

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SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.’nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.’nin ise geçtiğimiz Eylül ayında Tophane’de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı.

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Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi. (DHA)

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ISTANBUL---CIHANGIR’DE-KILIC-VE-SANDALYE_511092_151310Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kavga kılıç Cihangir
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