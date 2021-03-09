HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cihangir İslam CHP’ye katıldı! Cihangir İslam kimdir?

Cihangir İslam CHP’ye katıldı! Cihangir İslam kimdir?

09.03.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cihangir İslam CHP’ye katıldı! Cihangir İslam kimdir?

Geçtiğimiz yılın Mart ayında Saadet Partisi’nden istifa eden Cihangir İslam bugün CHP’ye katıldı. Bugün yapılan grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam’a rozet takmasının ardından birçok kişi tarafından Cihangir İslam’ın kim olduğu merak edildi. Peki Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam kaç yaşında, nereli? İşte Cihangir İslam hakkında merak edilen tüm detaylar…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan grup toplantısında Cihangir İslam’a rozet taktı. Cihangir İslam’ın CHP’ye katılması ile beraber CHP’nin meclisteki koltuk sayısı 136’ya yükseldi. Grup toplantısından sonra ise vatandaşlar Cihangir İslam’ın kim olduğu ile ilgili birçok araştırma yapmaya başladı. Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam nereli, kaç yaşında?

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.
ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

cihangir islam 2

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıİki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Fil suresinin anlamı ve faziletiFil suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Adli Tıp açıkladı! Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kameraya bile aldırış etmemiş! Sokak ortasında eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Son Dakika: Firari emniyet müdürü FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Son Dakika: Firari emniyet müdürü FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Son Dakika: Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Aksaray'da flaş karar: Yasak kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

Yasak kararı kalktı: İndirimler 7 güne yayıldı

Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.