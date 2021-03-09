Cihangir İslam CHP’ye katıldı! Cihangir İslam kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan grup toplantısında Cihangir İslam’a rozet taktı. Cihangir İslam’ın CHP’ye katılması ile beraber CHP’nin meclisteki koltuk sayısı 136’ya yükseldi. Grup toplantısından sonra ise vatandaşlar Cihangir İslam’ın kim olduğu ile ilgili birçok araştırma yapmaya başladı. Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam nereli, kaç yaşında?

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.