CİHANGİR İSLAM'A SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit yakını ve gazilerden oluşan 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek eylem yaptıktan sonra Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, "Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın yapmış olduğu 'iki batılın mücadelesidir 15 Temmuz' söylemine karşılık suç duyurusunda bulunduk. Biz biliyoruz ki, şehit ailelerimiz gazilerimiz 15 Temmuz günü vatan, millet, ezan diyerek meydanlara çıkmış oldu. Köprüye çıkmış oldu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne çıkmış oldu. Her yerde tüm meydanlarda bu manada aklını, zihnini bir dolara satmış ihanet şebekesinin karşısına dikilmiş oldu. 15 Temmuz ruhunun karşısında kim varsa biz de onun karşısındayız ve bugün suç duyurumuzda bulunduk" diye konuştu. Eylem basın açıklamasının ardından son buldu.

Görüntü dökümü

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-Adliye önündeki grup

-Grubun adliye girişine yürümesi

-Açılan pankart ve dövizler

-15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik'in basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

